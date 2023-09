Alles over de carrière van Miriam Swinkels

Relatie Miriam en Rob

In april dit jaar plaatste Rob Kemps een foto op Instagram waarin hij het nieuws van hun breuk bekendmaakte. “Verdrietig nieuws na een hele bijzondere week vol met geweldige concerten, willen wij even laten weten dat we al enige tijd niet meer bij elkaar zijn.” De twee, die toen net ouders waren geworden van hun tweede kindje, gaven toen aan van elkaar te blijven houden, maar wel op afstand en in goede harmonie voor de kinderen. “We zijn al heel ons leven beste vrienden ruim 19 jaar en zullen dat ook blijven”, voegt Rob er zelfs aan toe.

Voordat de relatie stukliep, gingen er al geruchten dat Rob vreemd zou gaan en een affaire zou hebben met een andere vrouw. En niet zomaar een. Het zou gaan om Stephanie Klaver, een van zijn achtergronddanseressen. Een maand later werd bekend gemaakt dat het inderdaad gaat om Stephanie en dat Rob verliefd is op haar. Ook Stephanie heeft een punt achter haar relatie gezet om het avontuur met Rob aan te gaan. Het nieuwe…