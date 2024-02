Alles over btw verleggen op de factuur

Leestijd: 2 minuten

In de wereld van ondernemerschap en belastingen is de term “BTW verlegd” een belangrijk begrip. Dit artikel geeft je een uitgebreid inzicht in wat BTW verleggen inhoudt, de regelgeving eromheen, en hoe het de BTW-aangifte beïnvloedt.

Of je nu een ZZP’er bent of een groter bedrijf runt, het begrijpen van de verleggingsregeling is cruciaal voor correcte facturatie en belastingaangiften. Btw in rekening brengen gebeurt in de meeste gevallen, maar weet jij wanneer dit niet moet?

Wat is BTW Verlegd?

“BTW verlegd” is een regeling waarbij de verantwoordelijkheid voor het betalen van BTW verschuift van de leverancier naar de afnemer. Deze situatie doet zich vaak voor bij transacties tussen bedrijven, met name in bepaalde sectoren zoals de bouw, schoonmaak, of bij internationale handel.

Het principe hierachter is dat de BTW niet door de leverancier, maar door de afnemer wordt aangegeven en afgedragen aan de Belastingdienst. Je stelt in…