Alles over Bridget Maasland (Vermogen, Jeugd, Relaties)

Bridget Maasland (Den Haag, 9 november 1974) is een Nederlandse presentatrice, model, dierenrechtenactiviste en voormalig danseres. In dit artikel nemen we een kijkje in het leven en de carrière van deze fascinerende persoonlijkheid.

Volledige naam: Bridget Maasland

Geboortedatum: 9 november 1974 (leeftijd 48 jaar)

Geslacht: Vrouw

Geboorteplaats: Den Haag, Zuid-Holland

Huidige woonplaats: Amsterdam

Beroep: Televisiepersoonlijkheid

Relatiestatus: Bridget is single

Vermogen: Geschat op minimaal € 1 Miljoen

Jeugd

Bridget groeit op in Den Haag, in een gezin van vier. Haar ouders hielden er een vrije opvoeding op na. Zelf was Bridget wel altijd een serieus, gedisciplineerd, meisje. Bridget gaat naar de leefwerkschool, daarna naar het Haags Montessori Lyceum. Haar ouders hebben een paar kledingwinkels, maar pakken ook andere dingen aan. Zo runnen ze een locatiebureau en organiseren modeshows.

Het gezin waarin Bridget opgroeide, was allesbehalve doorsnee. Haar ouders stonden bekend om hun vrijgevochten opvoeding. Terwijl andere kinderen met poppen speelden, leek Bridget zich al bezig te houden met serieuze zaken. Ze was een gedisciplineerd meisje in een wereld vol kleur en vrijheid.

Van schoolbanken naar catwalks

Na haar tijd op de leefwerkschool betrad Bridget het Haags Montessori Lyceum. Ondanks haar serieuze inslag, liet ze haar creativiteit ook de vrije loop. Het was dan ook geen verrassing dat haar ouders niet alleen kledingwinkels runden maar ook een locatiebureau beheerden en modeshows organiseerden. Bridget’s jeugd was een mix van discipline en creativiteit, een combinatie die haar vormde tot de persoon die ze vandaag is.

De moeder van Bridget

Maar niet alleen met haar zoon Mees heeft Bridget een fantastische band, ook met haar moeder. El Maasland-Kleijwegt is inmiddels alweer over de 70, maar lijkt met haar blonde halflange haar enorm veel op haar dochter. Of moeten we zeggen: Bridget lijkt enorm veel op haar moeder. 😉

Elly: de Fashionista

Elly of Frits, zoals ze zichzelf noemt op Instagram is bovendien ook nog een echte fashionista. Ze poseert in de mooiste kleding op haar Instagram. Dat is ook niet raar, want El heeft een carrière als visagist achter de rug. De appel valt duidelijk niet ver van de boom.

Relaties

Bridget’s liefdesleven heeft de roddelbladen vaak gevuld. Ze kreeg in 2000 een relatie met tv-producent Pepijn Padberg. Met hem kreeg ze in 2008 een zoontje: Mees Padberg. In 2009 stapten het stel in het huwelijksbootje om datzelfde jaar weer van elkaar te scheiden.

Een Blik op Haar Romantische Leven

In 2019 kreeg Bridget een relatie met André Hazes. In 2020 liep de relatie alweer op de klippen en ging André terug naar zijn ex Monique. Bridget heeft sindsdien verschillende relaties gehad, maar ook deze zijn allemaal stukgelopen. Volgens Bridget komt dit niet door alle mannen, maar door de presentatrice zelf.

Een Hart Vol Ervaring

Niet omdat zij niet geschikt is voor een relatie, maar omdat haar hart gebroken is geweest. ‘Meer omdat ik een aantal keer heb meegemaakt hoe vervelend het kan aflopen en daar niet nog een keer in wil verzanden’, vertelt zij in Saar Magazine.

Eeuwige Liefde – Haar Ouders

Bridget’s ouders zijn nog altijd hartstikke gelukkig met elkaar en zij zijn dit jaar zelfs 50 jaar samen. ‘Heerlijk, maar ook een vreselijk voorbeeld natuurlijk, want ik ga dat nooit meer redden, ook niet als ik vandaag iemand tegenkom met wie het mega klikt.”

De nieuwe vriend van Bridget!?

Bridget Maasland en Koos van Plateringen, beiden vroeger bekend van Shownieuws en collega’s van elkaar, genieten samen van een bijzondere vakantie in een retreat. Het is opvallend, gezien het feit dat ze nu slechts oude collega’s zijn, maar toch de keuze hebben gemaakt om samen op vakantie te gaan. Hierdoor zijn er geruchten ontstaan dat dit de nieuwe vriend is van Bridget. Koos valt echter op mannen, dus het is overduidelijk dat de twee slechts een vriendschappelijke relatie hebben.

Haar carrière in een notendop

De invloed van haar moeder

Haar moeder was visagiste, waardoor Maasland als kind al veel met de televisiewereld te maken kreeg.

Van kindmodel tot tv-optredens

Ze mocht als kind al model staan voor verschillende tijdschriften en deed kinderkledingshows. Haar televisiedebuut maakte zij met een optreden in de televisiereclame ‘Snoep verstandig, eet een appel’.

Dansen en televisie

Maasland werkte als model onder meer in Barcelona. Ze danste in het Veronica programma ‘Man o man’.

De Opkomst in de Televisiewereld

TMF en BNN

Maasland werkte bij TMF als vj en presentatrice en bij de publieke jongerenomroep BNN. Daar maakte en presenteerde zij programma’s als ‘De nationale IQ-test’, ‘Lijst 0’, ‘Een beetje Bridget’, ‘Neuken doe je zo!’, ‘BNN at work’, ‘The Bridget triangle’, ‘BNN presenteert AVRO’s sterrenslag’ en ‘Katja vs. Bridget’.

Talpa

Ook werkte ze bij televisiezender Talpa om nieuwe programma’s te maken en te produceren. Haar eerste klus was voor ‘Big brother 5’. Andere tv-programma’s die zij presenteerde voor Talpa waren ‘Je leven in de steigers’ en ‘NSE’.

Playboy fotoshoot voor een goed doel

Op 20 april 2006 verscheen de editie van Playboy waarin zij naakt poseerde. De opbrengst kwam ten goede aan Maaslands stichting Dutchypuppy.

Overstap naar RTL Nederland

Nieuwe uitdagingen

Eind 2007 stapte Maasland samen met de rest van de Tien-presentatoren over naar RTL Nederland.

Diverse programma’s

Ze presenteerde onder andere ‘Hoe word ik een New Yorkse vrouw?’ en verving Renate Verbaan in het tweede seizoen van ‘Beauty & de nerd’.

Moederschap en televisie

Vanwege de verwachting van haar eerste kind in 2008 presenteerde ze het tv-programma ‘Hoe word ik mama in Amsterdam-Zuid?’.

Terugkeer naar RTL en Verdere Avonturen

RTL Boulevard

In 2007 presenteerde Maasland regelmatig RTL Boulevard. Ze was de vaste vervangster van Albert Verlinde.

Lekker Slim en andere projecten

In 2009 presenteerde ze de 4-delige serie ‘Hoe word ik een Gooische Vrouw?’ en van 2009 tot 2010 het tv-programma ‘Lekker slim’.

Acteren en nieuwe programma’s

Vanaf 3 januari 2011 was Maasland te zien als de bitchy Carla in de BNN-serie ‘Walhalla’. Ze was ook een van de presentatoren van het tv-programma ‘Wie is de reisleider?’.

Overstap naar SBS6

In juni 2012 maakte ze de overstap naar SBS6 en maakte deel uit van het presentatieteam van ‘Shownieuws’. Ze presenteerde ook het tv-programma ‘Menu van oranje’.

Terugkeer naar RTL

Na haar avontuur bij SBS6 keerde ze terug bij RTL en was te zien in verschillende programma’s, waaronder ‘RTL Boulevard’.

De Zwakste Schakel

Op 8 mei 2019 begon Maasland als presentator van het tv-programma ‘De zwakste schakel’, dat na vijftien jaar terugkwam op televisie bij RTL 4.

Wat is het Vermogen van Bridget Maasland?

Het exacte vermogen van Bridget Maasland is niet publiekelijk bekend. Er zijn echter verschillende bronnen in de media die suggereren dat haar vermogen boven het miljoen ligt.

Een opvallend kenmerk van haar financiën is de aankoop van een woning ter waarde van 1.025.000 euro. Gezien de stijgende vastgoedprijzen in Nederland, is het aannemelijk dat deze woning inmiddels aanzienlijk meer waard is geworden.

Daarnaast is er ook melding gemaakt van een lening van 180.000 euro die Bridget Maasland aan haar ouders heeft verstrekt. Deze financiële transactie draagt bij aan de schatting dat haar totale vermogen de grens van een miljoen heeft overschreden.

Hoewel het exacte bedrag van haar vermogen niet vaststaat, is het duidelijk dat Bridget Maasland financieel succesvol is en over aanzienlijke activa beschikt.