Alles over beleggen in opkomende markten

Helaas voor beleggers in opkomende markten zijn deze sinds het begin van 2023 achtergebleven bij de bredere wereldwijde aandelen. De Morningstar Emerging Markets TME-index is ongeveer 3% gestegen, terwijl de brede wereldwijde index het duidelijk veel beter deed met een stijging van 12%.

Beleggers hebben echter wel interesse getoond in de beleggingscategorie van opkomende markten, want de fund flow data van Morningstar laten over de eerste zeven maanden van 2023 een netto-instroom van bijna €17 miljard zien voor in Europa gevestigde aandelenfondsen die zijn gespecialiseerd in beleggen in opkomende landen. Dat cijfer zou hoger zijn geweest als er niet in juni en juli duidelijke onttrekkingen aan dit type fondsen had plaatsgevonden. De beweging die die twee maanden laten zien, is illustratief voor het begatieve nieuws omtrent China, waar we deze week uitgebreid aandacht aan zullen besteden.

Veranderend sentiment?

De stemming onder beleggers was in het eerste deel van het jaar…

Lees verder bij www.morningstar.nl