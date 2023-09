Alles is voor hem naar de klote

Marco Borsato komt weer wat meer naar buiten na de beschuldigen van grensoverschrijdend gedrag. Er is nu ook een opvallende beslissing genomen over hem.

Er is een al een hele tijd een onderzoek lopende naar de beschuldigingen aan Marco Borsato zijn adres. Intussen hebben ook nog eens alle radiozenders besloten dat ze hem niet willen draaien. Ook dat was een filnke opdoffer voor hem.

Maar nu is er een nummer van Marco gedraaid in de ochtendshow van Radio 538 met Tim, Rick, Niels en Florentien. Rick vindt immers dat de muziek van Marco gewoon gedraaid kan worden op de radio.

“Marco Borsato is ergens van beschuldigd, maar er is nog geen veroordeling, nog geen bewijs. En misschien komt dat wel, maar misschien ook niet. Maar Marco Borsato is wel helemaal gecanceld voor de rest van zijn leven”, citeert Shownieuws hem.

“Zijn carrière is naar de klote, zijn huwelijk is naar de klote. Alles is naar de klote eigenlijk. Zo lang hij nergens van veroordeeld is, kunnen we hem…