‘Alleen het resultaat telt’ – Voetbal International

Carlo Ancelotti snapt wel dat zijn collega Xavi van Barcelona gepikeerd reageert op de Spaanse pers. Door tegenvallende resultaten staat Xavi onder druk. Ancelotti weet wat de trainer van Barça meemaakt, maar is het niet helemaal eens met de stelling van Xavi dat Barcelona de moeilijkste club is om te werken.

‘Nou, dat weet ik niet’, reageerde Ancelotti zaterdag tijdens zijn wekelijkse persconferentie. ‘Ik weet wel dat kritiek op trainers aan de orde van de dag is. Dit is een baan waarbij je alleen wordt afgerekend op het resultaat, niet op de manier waarop je werkt. Winnen of niet, dat bepaalt onze toekomst. Dat moeten we accepteren.’