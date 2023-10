Alle speculaties over de Windows 12 uitgelicht

Tijdens een bedrijfsconferentie heeft David Zinsner, de Chief Financial Officer van Intel, duidelijk gemaakt dat Windows een vernieuwing zal ondergaan. Deze vernieuwing staat gepland voor de herfst van 2024. In dit artikel lees je meer over de opkomst van Windows 12 en ontdek je wat je op dit moment kunt verwachten van de eerdere versie, de Windows 11.

Speculeren, speculeren en nog eens speculeren

Volgens Zinsner is de huidige gebruikersbasis van Windows behoorlijk verouderd en heeft het dringend behoefte aan een opfrisbeurt. Hoewel de exacte details niet zijn verduidelijkt in de verklaring van de CFO, wordt vermoed dat Microsoft Windows 12 wil introduceren. Tot op heden nog niet officieel is bevestigd en blijft het dus speculeren. Toch lijkt het erop dat Windows een vernieuwing zal brengen in 2024.

Dit zal er naar verwachting aan Windows 12 worden toegevoegd

Er zullen aan de Windows 12 verschillende nieuwe functies worden toegevoegd. Ten eerste is er sprake van…