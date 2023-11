Alle partners van de grote partijen op een rijtje

Inmiddels is het duidelijk dat de PVV van de Geert Wilders de grootste partij is.

De PVV won met 37 zetels.

Hij volgt Mark Rutte op die 13 aan de macht was in Nederland.

De verkiezingsstrijd was erg spannend.

In de peilingen lagen Frans Timmermans, Dilan Yeşilgöz en Geert Wilders extreem dicht bij elkaar, de uiteindelijke uitslag had niemand verwacht.

In dit artikel vertellen we je alles over de partners van de fractievoorzitters van de grote partijen.

Je komt erachter wie de partners zijn van Geert Wilders, Frans Timmermans, Dilan Yeşilgöz en Pieter Omtzigt.

Dit is de partner van Pieter Omtzigt

Pieter Omtzigt is al sinds 2009 getrouwd met Ayfer Koç.

De vrouw van de fractievoorzitter van Nieuw Sociaal Contract werd geboren in Turkije.

Ze verhuisde als kind naar Nederland.

De vrouw van Pieter kon goed leren.

Ze behaalde twee universitaire-diploma’s.

Inmiddels wonen Pieter en Ayfer…

