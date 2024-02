Alle grote chipfabrikanten stappen over op de machines van ASMI

Geschreven door eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden









Chipmachinemaker ASM International heeft de wind in de rug. Het bedrijf profiteert voortdurend van de wereldwijde honger naar geavanceerde semiconductors, die maar niet te stillen lijkt. Alle grote fabrikanten bouwen nieuwe fabrieken en stappen rond deze tijd over op een nieuwe techniek waarin ASM International gespecialiseerd is. Dat moet er voor zorgen dat de omzet ook in de komende jaren met dubbele cijfers blijft stijgen.

ASM International , kantoor Almere





ASM International ligt op koers voor een omzet van minimaal €3 miljard in 2025





Het gunstige klimaat voor geavanceerde chipmachines is terug te zien in de resultaten die ASM International gisterenavond publiceerde. De…