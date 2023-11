Alle ex-vriendinnen van Max Verstappen op een rijtje

Max Verstappen, heeft in zijn leven heel wat vriendinnen gehad.

Wellicht dat hij dat heeft van zijn vader Jos.

Ook hij is al meerdere keren getrouwd geweest.

Inmiddels is Max Verstappen al 3 jaar gelukkig met Kelly Piquet, de dochter van oud-wereldkampioen Nelson Piquet.

In dit artikel vertellen we je alles over de ex-vriendinnen van Max Verstappen, van zijn jeugdliefdes, tot zijn relatie met een bekende beautyblogger.

© Instagram @victoriaverstappen

Max Verstappen heeft een leger aan ex-vriendinnen

Ondanks dat Max Verstappen pas 26 jaar oud is, heeft hij sinds zijn tienerjaren al 8 relaties gehad.

Hier valt heel wat over te vertellen, vandaar dat dit een lang artikel gaat worden.

Zijn eerste twee vriendinnen leerde Verstappen kennen op de kartbaan.

Daarna koos hij voor een aantal prachtige blondines die regelmatig zijn appartement in Monaco bezochten.

© Instagram @sabrecook

Sarbé Cook was de eerste vriendin van…

Lees verder bij spelersvrouw.nl