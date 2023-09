Expeditie Robinson is vanaf zaterdag 2 september weer begonnen, de echte survivalstrijd is weer losgebarsten. Het wordt alweer voor de 23ste keer uitgezonden en in totaal doen er 20 kandidaten mee en uiteraard zijn ze allemaal afgereisd naar het mooie Maleisië. De presentatoren van dit jaar zijn Nicolette Kluijver en Art Rooijakkers.

Meer over Expeditie Robinson

Het televisieprogramma Expeditie Robinson is een programma waar veel mensen voor thuis blijven. In totaal doen er 16-26 kandidaten mee en zij moeten proberen om te overleven op een onbewoond eiland. Elk seizoen is dit weer een ander eiland verspreid over de hele wereld.

Meer over de deelnemers

Het is natuurlijk leuk om meer te weten over alle deelnemers van Expeditie Robinson 2023. Daarom gaan we hier dieper op in. Elke zondag om 20.00 uur kun je op RTL 4 Expeditie Robinson 2023 kijken en dan ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Maar ook wij houden je graag op de hoogte, dus…

