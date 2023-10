All-time high voor open interesse in Bitcoin-opties

Het gaat goed met de Bitcoin koers en dat zien we terug aan de optiemarkt, daar is de open interesse in Bitcoin-gerelateerde contracten namelijk naar een all-time high gestegen. Een all-time high in de open interesse naar optiecontracten betekent dat er sprake is van een gezonde markt en dat is natuurlijk een goed teken voor de Bitcoin koers.

Je kan veel zeggen over Bitcoin, maar op dit moment lijkt de hype weer langzaam terug te keren.

Derivaten: opties versus futures

Opties geven de eigenaar van deze contracten het recht om de onderliggende asset te kopen of verkopen op een zeker moment in de toekomst, tegen een specifieke prijs. Die executieprijs wordt aan het begin van het contract afgesproken.

Op dat moment wordt er ook een prijs voor de optie – een premium – betaald.

Futures zijn contracten om een asset te kopen of verkopen op een toekomstige datum, tegen een specifieke prijs. Die vastgestelde prijs is de future prijs.

Opties geven dus het recht om een…