Alistair Overeem doet mee aan de verkiezingen en staat op de lijst van deze politieke partij

Het is algemeen bekend dat de 43-jarige Alistair Overeem in de winter van zijn vechtsportcarrière zit, toch is dit een move die waarschijnlijk niemand zag aankomen.

Voormalig MMA-vechter Alistair Overeem – die recent nog een partij vocht tegen Badr Hari – staat bij de komende Tweede Kamerverkiezingen van 22 november op nummer 41 van lijst BVNL, de politieke beweging van VVD-verschoppeling Wybren van Haga.

Zetel voor Alistair

Bij de aankondiging van Alistair op een BVNL-bijeenkomst zei lijsttrekker Van Haga dit weekend dat “hij hoopt dat hij in de kamer komt”, maar daarvoor moet de partij dus minstens 41 zetels halen óf de vechtsportveteraan moet met voorkeursstemmen een hogere plek op de lijst bemachtigen.

Debatten

Daarmee lijkt de kans klein dat we daadwerkelijk debatten gaan zien tussen de zwaargewichten Frans Timmermans en Alistair Overeem, waarmee de Nederlandse politiek toch het nodige vuurwerk misloopt….