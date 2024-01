Alice Kappenburg (19) deelde vlak voor Big Brother-avontuur heerlijke foto op Instagram

Big Brother zit weer vol met mooie kandidaten en de jonge Alice Kappenburg is zeker geen uitzondering op de regel.

In het meest veelbelovende televisieprogramma van dit jaar, Big Brother 2024, staat er weer veel avontuur te wachten. Er is namelijk een deelneemster die iedereen nu al in haar greep houdt. De charmante Alice Kappenburg uit Groningen doet de harten van mannen in heel Nederland al sneller kloppen. En ook binnen het huis heeft ze met haar charme alweer veel punten gescoord bij de andere bewoners. Deze blonde dame gaat het absoluut ver schoppen. Normaal plaatst Alice best wel veel op haar social media. Maar vanwege Big Brother kan dat natuurlijk niet. Net voor ze het huis in ging, plaatste ze al een flink hoeveelheid leuke kiekjes. Zo hoefde de mensen buiten het huis niet zoveel van haar te missen. En die foto’s zijn toch een partij leuk!

