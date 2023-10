Algemeen Dagblad weet welke keeper de voorkeur krijgt tegen Frankrijk

gaat vrijdag tegen Frankrijk het doel van het Nederlands elftal verdedigen, zo is de verwachting van het Algemeen Dagblad. Volgens de krant ligt de keeper van Brighton & Hove Albion ‘voorlopig op koppositie’ in de keeperscarrousel van Ronald Koeman.

Koeman wilde maandag op de persconferentie nog niet verklappen wie gaat keepen. Dat moest hij eerst aan de keepers vertellen voordat hij de pers inlicht, zo beargumenteerde de bondscoach. Hij heeft met Nick Olij en Andries Noppert twee alternatieven. De drie keepers trainden maandag apart van de groep, samen met keeperstrainer Patrick Lodewijks.



Koeman liet bij zijn aanstelling te weten dat hij het liefst een vaste keeper zou hebben. Van dat streven is nog niets terechtgekomen. Hij gaf toe veel vertrouwen te hebben in Verbruggen, maar dat had hij ook in Justin Bijlow, voegde hij toe. Bijlow worstelt gedurende zijn carrière echter geregeld met zijn fitheid en is nu ook niet fit.

