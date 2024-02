Alfen ziet transitie naar elektrisch rijden doorzetten

(ABM FN-Dow Jones) De transitie naar elektrisch rijden met behulp van oplaadstations gaat door, ook al kan het tempo wisselen door tijdelijke factoren, zoals onzekerheid rond subsidies en andere regelgeving. Dat zei CEO Marco Roeleveld woensdag in een toelichting aan ABM Financial News op de jaarcijfers die Alfen dinsdagavond publiceerde.

Alfen zag de omzetgroei vorig jaar vertragen tot 15 procent, van 76 procent in 2022, door minder sterke groei van orders voor oplaadpalen, omdat afnemers van Alfen hun voorraden afbouwden.

Dat proces is nu voltooid, met aantrekkende orders in het vierde kwartaal, maar door tijdelijke marktomstandigheden is de marktgroei voor oplaadpalen nog steeds beperkt, stelde Roeleveld woensdag.

Zo is er in Nederland aarzeling bij klanten, die willen afwachten of aangekondigde nieuwe regels voor meer transparantie rond oplaadtarieven wel of niet doorgaan. Dit zou betekenen dat er een beeldscherm op de laadpaal moet zitten dat de tarieven…