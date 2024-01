Alfen zakt door de bodem

Het aandeel Alfen NV (ALFEN) eindigde op 53,24 euro na een daling van 7,2%.

De vorige keer dat het aandeel net zoveel daalde was op 25 oktober 2023, toen de daling 7,4% was. Technisch ziet het er ook niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn en een verdere daling is waarschijnlijk.

Ik kan me wel vinden in de voorspelling van Investtech. De koers is beneden de steun gekomen van 55 euro. Haussiers kunnen slechts hopen dat de steun van 50 euro sterk genoeg is.

