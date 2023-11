Alfen | Voorraadafbouw loopt op zijn einde

Alfen wordt vaak omschreven als laadpalenproducent, maar de afdeling EV Charging is intussen de kleinste van de groep. De groei zit nu met name bij Energy Storage en Smart Grid. Op groepsniveau klom de omzet met 11% op jaarbasis naar €136,8 mln, een nieuw record. EV Charging zag de omzet met 51% kelderen door de aanhoudende voorraadafbouw bij de klanten en de lastige vergelijking met het recordjaar 2022. Door de toegenomen concurrentie moest Alfen ook meer kortingen toestaan. Het bedrijf maakt zich sterk dat de voorraadafbouw zo goed als voorbij is. De orders nemen weer toe en Alfen verwacht voor 2024 een omzetgroei van 15 tot 20% bij EV Charging. Energy Storage is het nieuwe…