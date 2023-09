Alfen naar 10 of 75 euro?

Het aandeel Alfen NV (ALFEN) eindigde op 50,32 euro na een daling van 3,1%.

Investtech: “Het aandeel is niet lager gesloten sinds augustus 2020. Het ziet er ook technisch gezien niet zo goed uit. Het aandeel is trendmatig negatief op de middellange termijn, heeft weerstand rond 70,00 euro en een verdere daling is waarschijnlijk.”

Gebrek aan yield en een enigszins hoge koers/winst van 30 zullen de waardeontwikkeling van het aandeel nog even volgen. Een steun ligt een paar euro beneden de 50 euro. Laat dat niveau even testen. Bij een doorbraak kan de koers een heel eind dalen richting de 10 euro. De koers kan stijgen naar 75 euro als een doorbraak uitblijft. Dat laatste scenario is m.i. het meest waarschijnlijk.

