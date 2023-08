Alfen laadt zich op – CashCow.nl

Met laadpalen, transformatorhuisjes en grote batterijen voor energieopslag is Alfen volledig ingericht op de energietransitie, en dan vooral elektrificatie. Een tempoversnelling in de energietransitie is goed voor Alfen, maar enige twijfel of vertraging laat zich direct voelen. In Duitsland en het Verenigd Koninkrijk hapert de adoptie van elektrische auto’s en dus maakt ook Alfen pas op de plaats. De Visie van eToro’s marktanalist Jean-Paul van Oudheusden.

De hogere rente en aanhoudend hogere energieprijzen maken dat halverwege 2023 overheden, bedrijven én consumenten kritischer kijken naar de noodzaak van investeringen. Het aantrekken van de economische groei is voor Alfen een voorwaarde om de omzetgroei van 2022 te zien terugkeren.

Halfjaarcijfers: omzet groeit, winstmarges onder druk

De halfjaarcijfers die Alfen vandaag publiceerde vallen tegen, maar zijn geen verrassing. De omzet van laadpalen daalde met 36% van € 125 miljoen in de eerste helft van 2022 naar € 80 miljoen….