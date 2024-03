Alexia krijgt muzikale liefdesverklaring van Groningse boyband Alleen Jongens

De Groningse boyband Aantal Jongens heeft een muzikale liefdesverklaring voor prinses Alexia gemaakt. De groep, die bestaat uit vijf jongens uit Huizinge en Middelstum, lanceerde het lied Alexia afgelopen week op YouTube.

In het lied bezingen de vijf zangers de schoonheid en gratie van de prinses. “Alleen al hoe je loopt, ik kan het niet weerstaan”, zingen zij. “Je hebt blauw bloed en ik niet, ik ben normaal dus zie je me niet.” Aan het slot van het lied belooft een van de zangers op een bankje op de Grote Markt in Groningen op haar te wachten. “Maar zeg je nee, ga ik verder op jacht”, voegt hij er wel aan toe.

De vijf jongens vertellen zaterdag op RTV Noord dat zij met het lied hopen Alexia te overtuigen in Groningen te komen studeren. “We hadden het idee om een nummer te maken over een meisje, toen hebben we een paar namen bedacht. Daar kwam toen Alexia uit”, aldus zanger Tristan Ham.

