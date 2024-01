Alec Baldwin vervolgd voor dood door schuld na neerschieten cameravrouw

De Amerikaanse acteur Alec Baldwin wordt vervolgd voor dood door schuld rond de westernfilm Rust. Op de set kwam in oktober 2021 cameravrouw Halyna Hutchins om het leven door een revolver die geladen bleek.

Celstraf boven het hoofd

Een zogenoemde grand jury in de Amerikaanse staat New Mexico heeft Baldwin aangeklaagd. Als hij wordt veroordeeld, kan hij een celstraf van 1,5 jaar krijgen. Het schietincident gebeurde toen Baldwin tijdens de opnames aan het oefenen was met een revolver die ongeladen had moeten zijn. Er werd echter een echte kogel afgevuurd die de 42-jarige Hutchins doodde en regisseur Joel Souza verwondde. Baldwin werd daarna aangeklaagd voor dood door schuld, maar vorig jaar april werd die zaak geseponeerd.

Dood van Hutchins.

In oktober kwamen echter “nieuwe feiten” aan het licht die volgens de openbaar aanklagers aantonen dat de 65-jarige Baldwin schuldig is aan de dood van Hutchins. Uit onderzoek zou…