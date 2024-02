Albon ligt tot eind 2025 vast bij F1-team Williams

De afgelopen twee seizoenen heeft Alexander Albon een uitstekende indruk achtergelaten bij Williams. Het heeft ertoe geleid dat hij nu in verband wordt gebracht met een terugkeer bij Red Bull Racing 2025, waar hij Sergio Perez zou moeten opvolgen. Na de recente aankondiging van Lewis Hamiltons overstap naar Ferrari werd de Thai ook gezien als mogelijkheid voor Mercedes. Dat moest mogelijk zijn door een eind 2024 aflopend contract, maar Albon ligt volgens James Vowles langer vast. “Alex heeft tot en met eind 2025 getekend bij Williams, dat staat vast. Dat heb ik niet echt publiekelijk gedeeld, want dat vind ik niet nodig”, zegt de teambaas van de Britse renstal.

“De dingen die je leest zijn niet meer dan speculatie”, vervolgt Vowles, die ook benadrukt dat het aan Williams is om een omgeving te creëren die iemand van het kaliber van Albon verdient. “Hij is een ongelofelijke coureur die zijn plek vooraan verdient. We hebben goede gesprekken over hoe we…