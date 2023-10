Albert Verlinde zet zijn luxe appartement te koop. Zie foto’s

Albert Verlinde en zijn echtgenoot Onno Hoes hebben hun appartement in Maastricht te koop gezet voor een vraagprijs van 1.390.000 euro. Ze kochten het appartement in de tijd dat Onno burgeneester was van Maastricht.

DIT GAAT ALBERT VERLINDE VERDIENEN AAN HET APPARTEMENT

Zelf kochten Albert en Onno het appartement in 2020 voor een bedrag van 1.075.000 euro en er rust voor geen euro hypotheek op. Er gloort dus een winst aan de horizon van zo’n 315.000 euro.

Wat krijgt de koper voor zijn of haar geld? In ieder geval een prachtig en luxe appartement gelegen in het centrum van Maastricht met op de hoek het Vrijthof.

INDELING APPARTEMENT ALBERT VERLINDE

De woonoppevlakte bedraagt 195 vierkante meter en in totaal zijn er twee woon- en twee badkamers. Grote ramen aan twee zijden zorgen voor veel lichtinval in de woonkamer. Deze is door twee dubbele deuren verbonden aan het dakterras van 45 vierkante meter.

De eetkeuken is een lust voor het oog en voorzien van alle…