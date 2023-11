Albemarle | Is de koersval reden tot zorg?

In 2021 waren de waarderingen van aandelen in de energietransitie zo hoog, dat beleggers schenen te denken dat de energietransitie een fluitje van een cent zou gaan worden. Dat vond ik ongeloofwaardig.

Inmiddels wekken die waarderingen de indruk dat de energietransitie compleet zou kunnen gaan mislukken. Ook dat vind ik ongeloofwaardig.

Ik heb dan ook in meerdere etappes stukken Albemarle, de grootste lithiumproducent op de wereld, gekocht voor gemiddeld $130. De weging van Albemarle in mijn beleggingsportefeuille is in de afgelopen weken opgelopen naar 6,6%.



Ik durf zo’n hoge weging aan omdat, hoe men ook kijkt naar Albemarle, de waardering extreem laag is. De verhouding tussen de beurskoers en boekwaarde is gedaald tot 1,3. Dit is even laag als op de bodem van de…