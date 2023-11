Albanezen in extase door tweede EK-avontuur ooit – Voetbal International

Albanië neemt komende zomer deel aan het EK in Duitsland. In de kwalificatiereeks werd vrijdagavond op bezoek bij Moldavië de laatste stap naar het ticket gezet door de verrassende koploper van Groep E.

Albanië heeft al een paar interlandperiodes op rij de verwachtingen overtroffen. Aan de kwalificatiecampagne werd in maart nog begonnen met een nederlaag uit tegen Polen, maar dat was ook direct de enige nederlaag tot nu toe. Albanië won onder meer in eigen huis van concurrenten Polen en Tsjechië, waardoor de uitgangspositie bij het ingaan van deze interlandperiode uitstekend was.