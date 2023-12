AkzoNobel: eerst correctie dan pas doorbraak

Het aandeel AkzoNobel (AKZA) was 1,9% hoger met een slotnotering van 74,88 euro.

Het aandeel is niet op een hogere koers gesloten sinds 14 augustus. Het aandeel is hiermee 17 van de laatste 21 dagen gestegen. Het ziet er ook technisch gezien goed uit, meent Investtech. “Het aandeel is trendmatig positief op de middellange termijn en een verdere stijging is waarschijnlijk.”

In de buurt van 78,50 ligt een oude top. Het aandeel heeft veelal moeite om deze zonder correctie te doorbreken. Dus wachten met kopen.

