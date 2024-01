Akwasi doet mededeling: ‘Ik kap er mee’

Akwasi gaat zelf ook stoppen met het gebruik van socialmediaplatform X. Dat heeft de rapper en Omroep Zwart-oprichter in een bericht op X laten weten.

“Ik kap er ook mee. Tisleukgeweest. Volg mij en mijn avonturen vooral via IG op @akwasion. DOAG”, schrijft Akwasi in een vastgezet bericht op zijn pagina. Eerder verliet ook Sander Schimmelpenninck het platform.

Akwasi steeds trending

Akwasi was maandagavond tijdens het programma De slimste mens weer trending op berichtensite X. Er werden gedurende het programma duizenden berichten over hem geplaatst. De meeste berichten waren volgens het ANP racistisch van toon of betroffen negatieve kwalificaties van de omroepbaas en zijn deelname aan het programma.

Akwasi kwam als beste kandidaat van de dag uit de bus. Een handvol mensen op X plaatste een felicitatie hiervoor. Sommige mensen stelden dat het “doorgestoken kaart” was dat Akwasi het spel won.

