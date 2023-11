‘Akpom leerde bij ons om doelpunten te willen en móéten maken’ – Voetbal International

Biseswar vertelt aan VI dat hij hoge verwachtingen had van Akpom, die overkwam van Arsenal. ‘Chuba was een heel slimme speler. Eigenlijk een on-Engelse speler. “Jij hoort geen Engels paspoort te hebben”, zei ik altijd tegen hem voor de grap. Ik heb met en tegen veel Engelse jongens gespeeld en dat waren bijna altijd van die ren-je-rot-voetballers, om het zo te zeggen. Maar Chuba was iemand die echt nadacht over het spel. Hij gaf aan hoe hij de bal wilde hebben en dat hij bepaalde ballen liever niet had. Dat vond ik wel interessant. Hij wilde de bal graag in de voeten en dan de dribbel zoeken. Chuba had pech dat onze eerste spits alles binnen schoot, dus hij heeft even moeten wachten op zijn kans. Toen die spits in de winter vertrok, is hij meer gaan spelen en zich gaan ontwikkelen, in alle aspecten.’