Aker | Aantrekkelijk dividend na goed kwartaal

De Noorse olie- en gasproducent Aker kan tevreden terugblikken op het derde kwartaal. De gemiddelde dagproductie viel weliswaar terug van het recordcijfer van 480.700 vaten olie-equivalent in het tweede kwartaal naar 449.800 vaten olie-equivalent, maar de omzet van €3,5 mrd lag 6,9% hoger dan in het vorige kwartaal.



Advies aandeel Aker op ‘houden’

De operationele winst steeg met 16% tot 2,6 mrd en de nettowinst klom met 48% tot €588 mln. De resultaten laten toe de aantrekkelijke dividendpolitiek van een jaarlijkse verhoging met 5% voort te zetten. In 2023 wordt een recordbedrag uitgekeerd van $2,20 per aandeel bruto, wat een bruto dividendrendement oplevert van 7,7%. Hoewel we op langere termijn hogere koersen verwachten, hebben we het advies na de forse koersstijging verlaagd naar…