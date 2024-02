Ajax-watcher Johan Inan denkt mee met John van ‘t Schip

Het valt niet uit te sluiten dat Ajax-trainer John van ’t Schip het donderdagavond in de return tegen FK Bodø/Glimt in de tussenronde van de UEFA Conference League over een volledig andere boeg gaat gooien. De Amsterdammers missen naast aanvoerder Steven Bergwijn mogelijk ook Steven Berghuis en dat lijkt Van ’t Schip te dwingen voor een ander systeem te kiezen. Ajax-watcher Johan Inan denkt dat 5-3-2 de beste strijdwijze is voor de huidige selectie, maar plaatst er wel een grote kanttekening bij.

Ajax hield aan het heenduel met Bodø/Glimt weliswaar een remise over, maar vraag niet hoe. Het drukzetten door de Amsterdammers klopte zoals wel vaker dit seizoen van geen kanten en de Noren vonden bijna moeiteloos de vrije man. Dat gold een paar dagen later ook voor NEC. Het elftal van trainer Rogier Meijer – dat negen dagen eerder nog verloor bij RKC Waalwijk – was het grootste deel van de wedstrijd de bovenliggende partij in de Johan Cruijff ArenA. Niet voor niks zei Van ’t…