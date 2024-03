Ajax was zeer concreet in de markt voor uitblinkende Feyenoorder

Alfred Schreuder heeft woensdag duidelijk gemaakt dat Ajax in het verleden heel concreet in de markt is geweest voor Feyenoord-verdediger . In gesprek met Voetbal International laat de oud-trainer van de Amsterdammers zijn licht schijnen op de ontwikkeling van Ahmetcan Kaplan, maar gaat hij ook in op Beelen. Ajax greep uiteindelijk naast zijn komst.

Onlangs werd Ajax al gelinkt aan Beelen, want voormalig PEC Zwolle-trainer Dick Schreuder had hem getipt bij de Amsterdammers, waar zijn broer als hoofdtrainer werkzaam was. Ajax heeft in het verleden ook concreet werk gemaakt van de komst van Beelen, vertelt Alfred Schreuder tegen Voetbal International: “We wilden Kaplan halen voor de toekomst, net als Thomas Beelen”, begint de oud-trainer van Ajax. “Die konden we in de winterstop overnemen van PEC Zwolle omdat de kans groot was dat Jurriën Timber weg zou gaan. We hebben gepusht voor Thomas, maar uiteindelijk is dat niet gelukt.”



