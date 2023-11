Ajax Vrouwen koestert underdogrol – Voetbal International

En dus troffen we vrolijke gezichten na afloop. Opgelucht en trots stonden de speelsters de verzamelde pers te woord. Even nog was er wat onduidelijkheid of er een persconferentie zou zijn of dat er alleen gesprekjes in de mixed zone zouden plaatsvinden. De keuze voor die laatste optie was de enige juiste. Op dit bijzondere moment in de geschiedenis van het vrouwenvoetbal mag en moet iedereen zijn gevoel kunnen laten spreken. De adrenaline spatte ervanaf.