Ajax voegt Jan van Halst per direct aan directie toe – Voetbal International

Aanvankelijk zou Alex Kroes algemeen directeur van Ajax worden, maar vanwege een geschil met AZ kan hij nog niet benoemd worden. Omdat Ajax ook geen concreet zicht heeft op de termijn waarop dat kan gebeuren, is Van Halst aangesteld. Hij zal de dagelijkse leiding over de club in handen krijgen, tot Kroes directievoorzitter kan worden. Kroes is momenteel nog in gesprek met zijn huidige club AZ ‘over een eventuele ontheffing van het non-concurrentiebeding’, zo meldde Ajax onlangs via de clubkanalen.