Ajax-verdediger Jorrel Hato heeft een duidelijk doel voor ogen in Amsterdam

heeft de ambitie om in de toekomst de eerste aanvoerder te zijn van Ajax. Dat vertelt de jonge verdediger in gesprek met het clubkanaal. Hato droeg dit seizoen al tweemaal de aanvoerdersband: op bezoek bij Almere City en in de thuiswedstrijd tegen AEK Athene in de groepsfase van de Europa League.

Ajax-trainer John van ’t Schip kon in het laatste groepsduel met AEK Athene geen beroep doen op Steven Bergwijn én Steven Berghuis. Bergwijn, de eerste aanvoerder, was niet fit genoeg en Berghuis, de tweede aanvoerder, geschorst vanwege zijn rode kaart in de uitwedstrijd tegen Olympique Marseille. Daardoor belandde de band om de arm van Hato. De 17-jarige verdediger droeg ‘m al een maand eerder in de uitwedstrijd tegen Almere City, maar toen was dat niet per se afgesproken. Voor het thuisduel met AEK Athene kreeg Hato wél te horen dat hij de aanvoerder zou zijn.



“Ja, mooi moment, toch? Ik kreeg het een dag voor de wedstrijd te horen van de…