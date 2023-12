Ajax-verdediger Jorrel Hato doet belofte voor uitduel met Olympique Marseille

Ajax heeft donderdagavond op bezoek bij Olympique Marseille een goed resultaat nodig om over twee weken nog te kunnen strijden om overwintering in de Europa League. De Amsterdammers tankten afgelopen zaterdag tegen Vitesse weliswaar vertrouwen, maar John van ’t Schip weet dat het nog een stuk beter kan én zal moeten. belooft de supporters in ieder geval een andere wedstrijd dan in september.

Ajax was met een 4-1 overwinning op Heracles Almelo weliswaar goed begonnen in de Eredivisie, maar liet vervolgens punten liggen bij Excelsior en Fortuna Sittard en ging op 17 september pijnlijk onderuit bij FC Twente. De Amsterdammers kregen een paar dagen later in de thuiswedstrijd tegen Olympique Marseille al de kans de zure nasmaak van de verliespartij in Enschede van zich af te spelen en leken hard op weg dat te doen. Ze gaven weliswaar een 2-0 voorsprong uit handen, maar kwamen in de tweede helft opnieuw op voorsprong. De ploeg van toenmalig trainer Maurice Steijn slaagde er echter…