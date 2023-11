Ajax-trainer John van ‘t Schip laat zich uit over de absentie van Branco van den Boomen

John van ’t Schip durft nog niet te zeggen wanneer weer in actie kan komen bij Ajax. De middenvelder had in de eerste twee wedstrijden onder Van ’t Schip een basisplaats en was acht dagen geleden met een assist nog belangrijk in het thuisduel met sc Heerenveen, maar moest de daaropvolgende ontmoetingen met Brighton & Hove Albion en Almere City aan zich voorbij laten gaan. Van ’t Schip hoopt dat het snel beter gaat, anders moet Van den Boomen misschien wel geopereerd worden.

Van den Boomen maakte na afgelopen seizoen transfervrij de overstap van Toulouse naar Ajax en was tijdens de voorbereiding een van de weinige lichtpuntjes in Amsterdam. Hij slaagde er echter niet in die vorm door te trekken. Van den Boomen verscheen in de eerste twee competitiewedstrijden weliswaar aan de aftrap, maar verdween vervolgens uit het elftal. Na het vertrek van Maurice Steijn mocht de middenvelder van Hedwiges Maduro starten tegen PSV en had Van ’t Schip ook tegen FC Volendam én sc…