Ajax-trainer John van ‘t Schip laat licht schijnen over spitspositie

Ajax-trainer John van ’t Schip wilde woensdagavond op de persconferentie nog niet verklappen wie er donderdagavond tegen Olympique Marseille in de spits staat. is normaliter de eerste keus in de punt van de aanval, maar moest het afgelopen thuisduel met Vitesse aan zich voorbij laten gaan en zag zijn vervanger een goede beurt maken.

Akpom maakte afgelopen zomer voor flink wat geld de overstap van Middlesbrough naar Ajax. Dat bracht hoge verwachtingen met zich mee, niet in de laatste plaats omdat hij zich vorig seizoen nog kroonde tot topscorer op het tweede niveau van Engeland. Akpom kende in Amsterdam echter een lastige start. Onder Maurice Steijn verscheen hij slechts één keer aan de aftrap, maar sinds de trainerswissel en de aanstelling van Van ’t Schip komt hij een stuk vaker aan bod. Akpom heeft inmiddels vijf competitietreffers achter zijn naam en was zaterdag als basisspeler nog trefzeker tegen Vitesse.



Artikel gaat verder onder video



Maar Brobbey is…