Ajax-target Jordan Henderson ‘staat op het punt te vertrekken’

Het lijkt niet meer de vraag óf, maar wanneer vertrekt bij Al-Ettifaq. De Engelsman verruilde Liverpool afgelopen zomer voor de club uit Saudi-Arabië en zette zijn handtekening onder een zeer lucratief contract, maar heeft het na een paar maanden alweer gezien in het land in het Midden-Oosten. Ajax is nadrukkelijk in de markt voor Henderson en het begint er steeds meer alle schijn van te hebben dat hij daadwerkelijk naar Amsterdam komt. Volgens Ettifaq KSA, een platform dat naar eigen zeggen ‘gespecialiseerd’ is in al het nieuws rondom Al-Ettifaq, staat de middenvelder ‘op het punt te vertrekken’.

Dat Ajax zich deze maand graag wil versterken met een controlerende middenvelder, is een publiek geheim. Niet alleen omdat Branco van den Boomen, Sivert Mannsverk en Silvano Vos voorlopig niet inzetbaar zijn, maar ook omdat het huidige middenveld voor geen meter loopt en behoefte heeft aan leiding en structuur. Het leek voor Ajax in eerste instantie een lastig verhaal te gaan worden om…

Lees verder bij www.fcupdate.nl