‘Ajax strijdt met Anderlecht en Club Brugge om Momodou Sonko’

Ajax heeft belangstelling voor . De achttienjarige buitenspeler van BK Häcken staat in eigen land te boek als supertalent en geniet interesse van Anderlecht en Club Brugge, maar volgens de Belgische media hebben ook de Amsterdammers hem op de radar staan.

Dat schrijven La Dernière Heure en Het Nieuwsblad althans dinsdagmiddag. Het is niet de eerste keer dat Ajax wordt gelinkt aan de aanvaller: begin november maakte het Zweedse FotballDirekt ook al melding van het feit dat Sonko in beeld zou zijn bij de Amsterdammers. Met Steven Bergwijn, Mika Godts, Carlos Forbs en Amourricho van Axel Dongen is de positie links voorin momenteel wel uitstekend bezet in de selectie van John van ’t Schip, al is er voor Bergwijn sluimerende belangstelling.



Artikel gaat verder onder video



In het Zweedse seizoen, dat in april begon en inmiddels bijna ten einde is, was Sonko in competitieverband goed voor 7 doelpunten en 4 assists. Hij begon het seizoen als wisselspeler, maar is met name in…