‘Ajax-spits Chuba Akpom is de minst grote miskoop van Sven Mislintat’

Mike Verweij is tevreden over de ontwikkelingen van bij Ajax. De spits, die door Sven Mislintat naar Amsterdam werd gehaald, begon moeizaam aan zijn periode in de Johan Cruijff ArenA, maar lijkt de weg naar boven te hebben gevonden. Tegen Almere City was de Engelsman opnieuw trefzeker.

Akpom kwam vlak na de 1-0 van Jochem Ritmeester van de Kamp in het veld en had maar een paar seconden nodig om voor de gelijkmaker te zorgen. “Dat was heel bijzonder. Almere was nog aan het juichen toen Akpom alweer scoorde”, vertelt Verweij bij Kick-off van De Telegraaf. De van Middlesbrough overgekomen spits kon puntverlies uiteindelijk niet voorkomen voor de Amsterdammers.



Valentijn Driessen heeft, zoals hij al vaker heeft uitgesproken, geen hoge pet op van Akpom. “Had je gezien hoe hij die bal weer onder zijn voet liet doorlopen? Dat kán toch niet op dit niveau?”, zegt de chef voetbal van De Telegraaf. “Ik moet inderdaad zeggen, dat het…