Ajax-spits Brobbey reageert woest en moet tegengehouden worden door scheidsrechter

beleefde zaterdagavond een mooie avond met Ajax op bezoek bij Heracles Almelo. De Amsterdammers wonnen met 2-4 en de spits was met twee doelpunten de grote uitblinker. Brobbey schoot in de absolute slotfase van de wedstrijd echter ook nog even uit zijn slof vanwege onsportief gedrag van directe tegenstander .

De spits van Ajax brak in de negentigste minuut van de wedstrijd door over de rechterkant van het veld toen de eindstand al bereikt was. Cestic kon Brobbey niet bijhouden, trok hem secondelang aan diens shirt en broek en moest dat uiteindelijk bekopen met een gele kaart.



Artikel gaat verder onder video



Brobbey reageerde woedend op de overtreding van de verdediger en moest zelfs tegengehouden worden door de assistent-scheidsrechter. Cestic raakte zelf overigens geblesseerd bij zijn actie en werd meteen gewisseld.

“Brobbey is boos. Hij moet oppassen dat hij hier niet… Zijn frustratie is natuurlijk wel zeer begrijpelijk, alleen die reactie is natuurlijk niet goed”,…

Lees verder bij www.fcupdate.nl