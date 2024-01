Ajax-spelers en staf besluiten tot compenseren van Ajax-supporters na blamage

De selectie en technische staf van Ajax hebben in overleg met de clubleiding besloten de supporters die donderdagavond waren afgereisd naar het duel tegen Hercules te compenseren. Dat meldt Ajax Life, dat in handen is van een e-mail die is verstuurd aan de supporters van de Amsterdamse club.

“Door de wanprestatie van ons team, heb je het duel Hercules – Ajax ongetwijfeld als pijnlijk ervaren,” begint Ajax in een bericht aan de 325 supporters die donderdagavond plaatsnamen in het niet uitverkochte uitvak in Stadion De Galgenwaard van FC Utrecht: “We delen die pijn en schamen ons diep. In overleg met de spelersgroep en technische staf is besloten dat alle uitsupporters die een kaart hadden gekocht, gecompenseerd worden”, schrijven de Amsterdammers, die direct na de blamage met een mooi gebaar richting de eigen fans komen.

Ajax gaat de kaarten en de kosten voor de busreizen van alle meegereisde supporters vergoeden en schrijft dat de fans spoedig het betaalde bedrag terug…