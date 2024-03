‘Ajax-lichtpuntje Ramaj in belangstelling Arsenal, Chelsea én Manchester United’

Drie Engelse topclubs tonen interesse in Ajax-doelman (22), meldt BILD-journalist Christian Falk. Zowel het Manchester United van Erik ten Hag als Arsenal én Chelsea zou de sluitpost van de Amsterdammers, die geldt als een van de weinige lichtpuntjes in een teleurstellend seizoen, graag naar de Premier League willen halen.

Afgelopen zondag wist FootballTransfers al te melden dat Arsenal de komst van Ramaj wel zou zien zitten. Die club zou in de oud-speler van Eintracht Frankfurt de ideale opvolger zien voor Aaron Ramsdale, die dit seizoen als stand-in van eerste doelman David Raya fungeert.



Vermoedelijk is Ramaj ook bij Manchester United in beeld om als tweede keeper te gaan fungeren. Ten Hag haalde afgelopen zomer met André Onana, die voor 50 miljoen euro overkwam van Internazionale, immers al een beoogde eerste keus naar Old Trafford. De Kameroener maakt in zijn debuutseizoen in Manchester echter nog niet de onuitwisbare indruk die hij…