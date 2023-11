Ajax krijgt zondag mogelijk uitgelezen kans om zelfvertrouwen nóg een boost te geven

Na een goede eerste helft tegen PSV en de 2-0 overwinning op FC Volendam lijkt Ajax sportief langzaam maar zeker uit het dal te kruipen. De Amsterdammers zijn dankzij de zege donderdagavond niet meer de hekkensluiter van de Eredivisie en krijgen het linkerrijtje zelfs weer in zicht. Met de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen zondag op het programma lijkt Ajax de ideale tegenstander op bezoek te krijgen om verder te gaan bouwen.

Van harte ging het weliswaar niet, maar Ajax boekte donderdagavond tegen FC Volendam eindelijk weer een overwinning. De laatste keer dat de Amsterdammers in de Eredivisie iets te vieren hadden, was op 12 augustus in de eerste competitiewedstrijd tegen Heracles Almelo (4-1). Daarna volgden gelijke spelen bij Excelsior en Fortuna Sittard en nederlagen tegen achtereenvolgens FC Twente, Feyenoord, AZ, FC Utrecht en PSV. Door de verliespartij in Eindhoven (5-2) zakte Ajax zelfs af naar de laatste plaats.



Gelukkig voor…