Ajax komt met belangrijke update over het onderzoek naar Sven Mislintat

Het zal niet lang meer duren of Ajax heeft eindelijk antwoord op de vraag of er bij de inkomende transfers van Sven Mislintat sprake is geweest van belangenverstrengeling. De Amsterdammers melden woensdagavond dat het onderzoek naar de rol van de belangen van de in september ontslagen directeur voetbalzaken zich bevindt in de afrondende fase. De belangrijkste bevindingen en conclusies zullen na afronding van het onderzoek openbaar worden gemaakt.

Met de aanstelling van Mislintat in mei vorig jaar kwam er voor Ajax een einde aan de zoektocht naar een opvolger van de in februari 2022 vertrokken Marc Overmars. Mislintat stond in Amsterdam voor de zware uitdaging om de Ajax-selectie dusdanig samen te stellen dat het in het nieuwe seizoen weer om de prijzen kon gaan spelen. De Amsterdammers eindigden in het afgelopen seizoen immers op de derde plaats in de Eredivisie, waardoor ze zich voor het eerst sinds 2018 niet wisten te plaatsen voor het hoofdtoernooi van de Champions League.