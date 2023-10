Ajax is door knipoog-Kroaat nog altijd zegeloos in Europa League – Voetbal International

Ajax is na twee Europa League-wedstrijden nog altijd zonder overwinning. De ploeg van Maurice Steijn gaf in Griekenland tegen AEK Athene een 0-1 voorsprong uit handen, maar mag met een gelijkspel absoluut niet klagen.

Steijn kondigde woensdag al aan dat Silvano Vos vervangen zou worden door Benjamin Tahirovic. Meer wijzigde hij niet. Vooraf werd gevreesd dat het instabiele Ajax in de problemen zou komen in de Griekse heksenketel, maar vanaf de zijlijn zag Steijn een volwassen Ajax dat vooral in de openingsfase sterk voor de dag kwam.