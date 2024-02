Ajax-huurling Mikautadze geniet maar kort van eerste goal sinds terugkeer – Voetbal International

De 23-jarige Mikautadze scoorde vorig seizoen 23 keer in de Ligue 2 en had daarmee een groot aandeel in de promotie van Metz naar het hoogste niveau. De Georgiër verdiende er een transfer naar Ajax mee, maar werd in Amsterdam nauwelijks ingezet. Na een half jaar wilde Mikautadze alweer weg en liet hij zich verhuren aan zijn oude club Metz. Daar werd hij groots onthaald.