‘Ajax heeft zijn eigen identiteit totaal verloochend’

Kenneth Perez heeft geen goed woord over voor het veldspel van Ajax in de Europa League-wedstrijd tegen Brighton & Hove Albion (2-0 nederlaag). De analist van ESPN spreekt van een ‘volslagen kansloze nederlaag’ en vindt dat Ajax het eigen spel heeft verloochend.

“Ik vond het uiteindelijk een volslagen kansloze nederlaag. Het was zo’n kansloze avond”, oordeelt de voormalig middenvelder van Ajax. “Ook je eigen identiteit heb je totaal verloochend. Je kunt ook de wedstrijd ingaan door het goed neer te zetten naar voren. Nu kies je voor de makkelijke weg: naar achteren spelen, heel kort op elkaar, en alsnog geef je best wel wat kansen weg in de eerste helft. Je hebt je eigen spel totaal verloochend.”



Interim-trainer Hedwiges Maduro, die de analisten van ESPN kent uit zijn eigen dienstverband bij de zender, koos inderdaad voor een compacte speelstijl; er ging aanvallend maar heel weinig dreiging uit van Ajax. Marciano Vink legt…