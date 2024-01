is als een held onthaald bij zijn terugkeer bij FC Metz. In een volgepakt stadion werd de aanvaller gepresenteerd in de aanloop naar het bekerduel tegen Clermont Foot. De Ajax-flop kreeg een warm welkom in de vorm van een heuse lichtshow.

Mikautadze rondde donderdag zijn terugkeer naar FC Metz af. De aanvaller annex middenvelder verliet afgelopen zomer de Franse club voor een avontuur bij Ajax. In Amsterdam kon de Georgiƫr zo weinig indruk maken, dat hij na een half jaar alweer mocht vertrekken.